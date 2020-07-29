Başkan Vidinlioğlu, yanan fabrikayı ziyaret etti - Son Dakika

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, geçtiğimiz hafta yangın meydana gelen orman ürünleri fabrikasını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kastamonu'da orman ürünleri üreten bir fabrikada geçtiğimiz hafta yangın meydana gelmişti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrasında Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, faprikayı ziyaret etti. Fabrika yöneticilerinden yangın ve sonrasındaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Vidinlioğlu, "Yangında can kaybı veya yaralananın olmaması gerçekten de sevindirici. Erken ve etkili müdahale sonucunda daha büyük bir felaketin önüne geçildi. Fabrika Kastamonu ekonomisinin can damarlarından ve göz bebeği bir yatırımımız. Bir daha bu tür olayların yaşanmaması en büyük temennimiz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Fabrika yetkilileri ise Başkan Vidinlioğlu'na ziyaretlerinden ötürü teşekkürler etti. - KASTAMONU