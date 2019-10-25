Son Dakika Haberleri: Başkan Vural, üniversite yolundaki çalışmaları inceledi
Son Dakika Güncel Başkan Vural, üniversite yolundaki çalışmaları inceledi

Başkan Vural, üniversite yolundaki çalışmaları inceledi

41 dakika önce

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye yerleşkesine giden yolda yapılan kaldırım çalışmalarında incelemede bulundu.

Başkan Vural, üniversite yolundaki çalışmaları inceledi, System.String[]

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye yerleşkesine giden yolda yapılan kaldırım çalışmalarında incelemede bulundu.

Belediye Başkanı Vural, GAÜN İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu İslahiye Yerleşkesi'nde öğrencilerin kullandığı Arfalı Yolu'nu yerinde gördü.

Vural, üniversite öğrencilerinin rahat yürümelerini sağlamak maksadıyla 1,3 kilometrelik asfalt yola kaldırım yapmak için çalışmalara başlandıklarını söyledi. İslahiye Devlet Hastanesi'ne 5 mahalleyi bağlayan yolda da çalışmalara hız verildiğini belirten Vural, 3 günde 3 kilometre yol açarak 5 mahalleyi hastane yoluna bağladıklarını ifade etti.

Vural ayrıca vatandaşlar için yürüme yoluyla bisiklet yolu yapmayı planladıklarını kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi, Kemal Vural, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barda gelen hesabı beğenmedi, ortalığı birbirine kattı
Doktorun, hasta çocuğa sarıldığı fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu İsmi değişen Boydak Holding'in yeni logosu, sosyal medyada FETÖ'cü Bank Asya'nın logosuna benzetildi Erkek çocuklarını öpüştüren fenomen Gaga Bulut'un hapishanede öldürüldüğü iddiası Twitter'a damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 15:11:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Vural, üniversite yolundaki çalışmaları inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]