Son Dakika Haberleri: Başkan Yaka, Hayvan Pazarını Gezdi

Başkan Yaka, Hayvan Pazarını Gezdi

1 saat önce

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy ilçedeki canlı hayvan pazarını gezdi.

Başkan Yaka, Hayvan Pazarını Gezdi, System.String[]
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy ilçedeki canlı hayvan pazarını gezdi.


Başkan Yaka, ziyarette hayvan pazarı esnafı ile bir süre sohbet ederek, isteklerini dinledi.

Başkan Yaka, Karapınar'ın hayvancılık alanında söz sahibi olduğunu belirterek, önümüzdeki dönem modern bir hayvan pazar yerini Ticaret Borsası ile birlikte ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Ahmet Ulusoy, Mehmet Yaka, Karapınar, Güncel
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