Başkan Yaka, Hayvan Pazarını Gezdi
1 saat önce
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy ilçedeki canlı hayvan pazarını gezdi.
Karapınar
Belediye Başkanı Mehmet Yaka
ve Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy
ilçedeki canlı hayvan pazarını gezdi.
Başkan Yaka, ziyarette hayvan pazarı esnafı ile bir süre sohbet ederek, isteklerini dinledi.
Başkan Yaka, Karapınar'ın hayvancılık alanında söz sahibi olduğunu belirterek, önümüzdeki dönem modern bir hayvan pazar yerini Ticaret Borsası ile birlikte ilçeye kazandıracaklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:49 Kaynak: AA
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