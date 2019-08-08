Başkan Yaka ilçe sakinlerinin isteklerini dinledi
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Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka Halk Günü'nde vatandaşlarla buluştu.
Karapınar Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:52 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Mehmet Yaka
Halk Günü'nde vatandaşlarla buluştu.
Başkan Yaka, Belediye Meclis Salonu'nda ilki gerçekleştirilen toplantının bundan sonra her ay düzenli olarak yapılacağı söyledi.
Yaka, vatandaşlardan gelen taleplerden belediyenin hizmet sahasına girenlerin çözümü için toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talimat verdi.
Toplantıda "Sorunların çözümü ve daha iyi hizmet yapabilmek için ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz." diyen Başkan Yaka sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her ay halk buluşmalarında gerçekleştirip onların istek ve şikayetlerini dinleyeceğiz. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu toplantının faydalı olduğunu düşünüyoruz. Gönül belediyeciliği şiarıyla hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimleri kucaklayan bir anlayışla hizmet vereceğiz. Düzenli hale getireceğimiz "Halk Günü" uygulamamız sayesinde insanlarımızın yaşadıkları sorunlarına birlikte çözüm arayacağız."
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