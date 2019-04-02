Son Dakika Haberleri: Başkan Yaka'ya Tebrik Ziyaretleri

Başkan Yaka'ya Tebrik Ziyaretleri

1 saat önce

Yeniden başkanlığa seçilen Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

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Yeniden başkanlığa seçilen Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Başkan Yakayı makamında ziyaret eden çok sayıda ilçe sakini başkana yeni dönemde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Yaka da, "Verdiğimiz sözlerin hepsini yapacağız. İlçemiz daha iyi durumlara gelecektir. AK parti iktidarında önemli hizmetlere kavuşan ilçemize bundan sonra hizmet almaya devam edecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:55 Kaynak: AA

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