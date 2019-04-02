Başkan Yaka'ya Tebrik Ziyaretleri
1 saat önce
Yeniden başkanlığa seçilen Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Yeniden başkanlığa seçilen Karapınar
Belediye Başkanı Mehmet Yaka
'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Başkan Yakayı makamında ziyaret eden çok sayıda ilçe sakini başkana yeni dönemde başarı diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Yaka da, "Verdiğimiz sözlerin hepsini yapacağız. İlçemiz daha iyi durumlara gelecektir. AK parti iktidarında önemli hizmetlere kavuşan ilçemize bundan sonra hizmet almaya devam edecektir." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:55 Kaynak: AA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı
Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis
Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, Yeni Parti Kurulacağının Sinyalini Verdi