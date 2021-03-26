Başkan Yalçın'a 'Dünya Tiyatro Günü' ziyareti - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Dünya Tiyatro Günü' nedeniyle Talas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Tiyatro Ekibiyle bir araya geldi.

Belediye toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada tiyatrocularla sohbet eden Başkan Yalçın, Dünya Tiyatro Günü'nü tebrik etti. Tiyatronun tarihine kısaca değinen Başkan Yalçın, sahne sanatının toplumlar üzerindeki önemine vurgu yaptı. 'Sizler tiyatroyu amatörce yani gönül işi olarak yapıyorsunuz, seçtiğiniz hobi çok anlamlı.' sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Yalçın, "Biliyorsunuz, milattan önce (M.Ö) Yunan idarecileri halkı idare etmek ve eğitmek amacıyla tiyatroyu kullanmıştır. Aspendos tiyatrosu bu anlamda çok önemlidir. Tapınaktan önce tiyatro yapmışlardır. O dönemin filozofları ve devlet yöneticileri tiyatro yöntemiyle insanları eğitmiş ve yönlendirmiştir." dedi. Bir nevi tiyatro olan söylevin Milli Mücadele dönemindeki rolüne de değinen Başkan Yalçın, halkın örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi anlamında büyük rol oynadığını ifade etti. Başkan Yalçın konuyla ilgili şunları söyledi: "Ülkemizde de bunun karşılığı camilerdeki vaazlar ve konferanslar olmuştur. Halide Edip Adıvar'ın Sultan Ahmet Meydanı'ndaki mitingi de bu grupta sayılabilir. Ama tabi ülkemizde bazı kesimler tiyatroyu halktan koparmışlardır. Ama son dönemlerde sanat yine halkla buluşmaya başladı. Tiyatro bir disiplindir, sizler de bu disipline katkı sağlıyorsunuz bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, emeğinize sağlık."

Tiyatro oyuncuları adına söz alan Yönetmen İsmail Yurt da Başkan Yalçın'ın sanata ve özellikle tiyatroya verdiği değere vurgu yaptı. 'Pandemi döneminde tiyatroyu icra etmeye devam eden tek ekip olduk.' diyen Yurt, 'Bu sizin sayenizde gerçekleşti. Sanatımızı icra edebildik, körelmedik. Çok teşekkür ederiz destekleriniz için.' şeklinde konuştu.

Daha sonra Başkan Yalçın, günün anısına tiyatro ekibine kitap hediye etti. - KAYSERİ