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Başkan Yalçın Başakpınar'da çalışmaları inceledi

1 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başakpınar'da düzenlenen 'Belediye Mahallemizde' programından sonra Başakpınar sokaklarını gezerek hem vatandaşlarla sohbet etti hem de yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yalçın Başakpınar'da çalışmaları inceledi, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başakpınar'da düzenlenen 'Belediye Mahallemizde' programından sonra Başakpınar sokaklarını gezerek hem vatandaşlarla sohbet etti hem de yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve yetkililerle birlikte Başakpınar'ı gezen Başkan Yalçın, başta çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaştan büyük ilgi gördü. Onlarla tek tek ilgilenen ve istekleri olup olmadığın soran Başkan Yalçın, Başakpınar'da yaşayan herkesin gönlünü kazanacak işler yapmak için canla başla gayret ettiklerini söyledi.


Yapılan çalışmaları da inceleyen Başkan Yalçın, gördüğü eksikliklerle ilgili olarak belediye ekiplerine çeşitli talimatlar verdi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Başakpınar, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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