Başkan Yalçın: "Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak" - Son Dakika

Başkan Yalçın: "Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak"

26.05.2021 14:04
Başkan Yalçın:

Başakpınar Mahallesi'nde ilave revizyon uygulama imar planı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Başakpınar Mahallesi'nde ilave revizyon uygulama imar planı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ayrıca Talas Belediyesi tarafından Başakpınar'da son 2 yıl içerisinde gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar da değerlendirildi.

Başakpınar Muhtarı Cemalettin Sivritaş ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılacak hizmet ve yatırımlarla bu yılın 'Başakpınar Yılı' olacağını söyledi. Toplantıda ilk sözü alan Mahalle Muhtarı Cemalettin Sivritaş, Talas Belediyesi ile uyumlu şekilde çalıştıklarını belirterek, "Başkanımız Mustafa Yalçın, mahallemize güzel hizmetler getiriyor. İstek ve taleplerimiz en iyi şekilde değerlendiriliyor. Kendilerine hem teşekkür ediyor hem de mahallemize hoş geldiniz diyorum." şeklinde konuştu. Başkan Mustafa Yalçın da Başakpınar'ın kendileri için önemli bir mahalle olduğunu ifade ederek, "2 yıl içerisinde Başakpınar'a bir hayli hizmet ve yatırım kazandırdık. Bunların yanı sıra bu yıl da güzel ve önemli projelerimiz var. Bizim için bu yaz dönemi 'Başakpınar'a hizmet ve yatırım yılı' olacak" dedi. Toplantıda daha sonra Başkan Yardımcısı İsmail Güngör tarafından Başakpınar'da son 2 yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar ve bu yaz döneminde yapılması planlanan projelerle ilgili sunum yapıldı. Ardından da Başakpınar Mahallesi ilave revizyon uygulama imar planıyla ilgili olarak hazırlanan sunuma geçildi. Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli tarafından yapılan sunumdan sonra da toplantıya katılan vatandaşlar görüş ve önerilerini aktardı.

Günün sonunda ise çok amaçlı 3 tonluk römorkun teslimi yapıldı. Başta arazi yangını söndürme olmak üzere sulama ve ilaçlamada kullanılabilecek 3 tonluk römork ve aparatları, Başkan Yalçın tarafından Başakpınar Mahallesi Muhtarı Cemalettin Sivritaş'a teslim edildi. - KAYSERİ

Başkan Yalçın: Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak
Başkan Yalçın: Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak
Başkan Yalçın: Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak
Başkan Yalçın: Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak

Mustafa Yalçın, Başakpınar, Yatırım, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yalçın: 'Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı

Son Dakika Haberleri
14:37 Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
14:33 Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!
14:30 Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı
14:27 İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı
14:26 Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a destek oldu
14:01 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak
13:59 Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç
13:56 Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti
13:52 Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler
Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı         
14:47
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Akşener'le ilgili Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!         
14:34
İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı         
14:27
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç         
14:00
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti         
11:48
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 14:56:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yalçın: "Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement