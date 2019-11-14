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Son Dakika Güncel Başkan Yalçın, Beyaz Masa'da

Başkan Yalçın, Beyaz Masa'da

7 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Beyaz Masa'da vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Yalçın, Beyaz Masa'da, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Beyaz Masa'da vatandaşların taleplerini dinledi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günleri öğleden sonraları Beyaz Masa biriminde vatandaşların görüşlerini ve taleplerini dinleyen Başkan Yalçın'ın yanında başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Beyaz Masa'ya gelen vatandaşlarla birebir görüşen Yalçın, istekleri not alıp, hazırlanan dilekçeleri başkan yardımcılarına iletti.

Gelen telefonlara da bakan Yalçın ile görüşen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar, kısa sürede şaşkınlıklarını atlatıp taleplerinin anında yerine getirilmesinden dolayı Yalçın'a teşekkür etti.

Vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şunları kaydetti:

"Teşekkür telefonları aldık, talepleri aldık. Bunlara anında müdahale edilmesini sağlayıp görüntülerini Whatsapp'tan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Vatandaşlarımızın başkanla görüşememe durumu olamayacak. Ben de çok talep nedeniyle vatandaşlarımızla görüşmede sorun yaşıyordum. Bu nedenle çarşamba günleri öğleden sonra akşama kadar burada olacağım."

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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