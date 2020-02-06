Başkan Yalçın Beyaz Masa'da kitap hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yalçın Beyaz Masa'da kitap hediye etti - Son Dakika

Başkan Yalçın Beyaz Masa'da kitap hediye etti

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve "Başkan Beyaz Masa'da" sloganı ile sürdürülen uygulama tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Yalçın Beyaz Masa'da kitap hediye etti, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve "Başkan Beyaz Masa'da" sloganı ile sürdürülen uygulama tüm hızıyla devam ediyor.


Her hafta çarşamba günü gerçekleşen ve vatandaşlarla direkt olarak görüşülen uygulamada gelen telefonları cevaplayan Başkan Yalçın, Beyaz Masa'ya gelen vatandaşları tek tek dinledi. Belediye hizmet binası girişindeki Beyaz Masa biriminde vatandaşların görüşlerini ve taleplerini alan Başkan Yalçın'ın Beyaz Masa uygulaması her kesimin beğenisini topladı. Başkan Yalçın, istekleri not alıp hazırlanan dilekçeleri anında başkan yardımcılarına iletirken, diğer yandan da vatandaşlarla yakından ilgilendi.


Beyaz Masa'ya gelerek Talas Belediye Başkanı ile görüşen Erciyes Üniversitesi'nde okuyan 2 Kırgız öğrenci Başkan Mustafa Yalçın'ı 3 Mart günü yapılacak olan Cengiz Aytmatov'u anma etkinliğine davet etti. Öğrencilerin daveti için teşekkür eden Başkan Yalçın, anma etkinliği kapsamında Cengiz Aytmatov'un kitaplarından oluşan 3 ciltlik set hediye sözü verdi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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