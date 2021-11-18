Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Gençlik ve Projeler" temalı yarışmada "Genç Talas" projesiyle layık görüldükleri ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almalarının anlamlı olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yalçın, Ankara'dan kente geldiğinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Açıklamada görülerine yer verilen Başkan Yalçın, işlerin düzenli ve başarılı bir şekilde ilerlediğini aktardı.

Belediye tarafından yol, asfalt, park-bahçe gibi ana işlerin düzenli yapılması sonucu kültürel işlere yönelme imkanı oluştuğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Allah hepinizden razı olsun. Ankara'dan bir ödülle döndük. 'Genç Talas' projemiz Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildi. Tabi bu konuya ilk bakışta gençlerle ilgili proje dense de hepsi birbirine bağlı işlerdir. Herkes işini düzgün yaptığı için kültür ve sanata, gençlerle ilgili projelere ağırlık verebiliyoruz. Bu tür ödüller insanı teşvik ediyor. Kayseri'de büyükşehir kategorisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçeler kategorisinde de biz ödüle layık görüldük. Bu çok anlamlı. Başarılı olmak, orada dereceye girmek önemliydi. Bunda tüm personelimizin emeği var, herkese teşekkür ediyorum."

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da istişare toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan'da kaymakam ve belediye başkanı ile istişare toplantısı yaptı.

İlçe programlarına Bünyan'da devam eden Büyükkılıç, kaymakam ve belediye başkanı ile istişare toplantısı yaparak çalışmaları denetleyip, ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ettiklerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi olarak ilçeleri geliştirmek için çalıştıklarını aktaran Büyükkılıç, vatandaşların doğdukları topraklarda her türlü imkana sahip şekilde yaşamalarını sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra taksici esnafını da ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar Hıdırellez Gök Gözlem Evi Projesi için teleskopları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hıdırellez Gök Gözlem Evi Projesi için Ankara'da teleskop örneklerini inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıyı kültürel miras olarak kazandıracaklarını belirtti.

Kültürel mirası koruyup yaşatmak ve geleceğe aktarmak için çok yönlü çalıştıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.