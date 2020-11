Başkan Yalçın: "Bugüne kadar 70 bin ağaç diktik" - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde göreve geldiği günden bu yana 70 bin ağaç ve 100 bin makiyi toprakla buluşturduklarını söyledi.

Başkan Yalçın, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ile birlikte Zincidere ve Başakpınar mahallelerini birbirine bağlayan yoldaki ağaç dikme programına katıldı. Burada çeşitli cinslerdeki 400 ağacı toprakla buluşturan Başkan Yalçın, iki yıl içinde Talas'ta yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AĞAÇ DİKMEK BİZİM İÇİN HAYATİ MESELE"

Başkan Yalçın, Talas'ı Malatya yoluna bağlayan güzergah üzerindeki Zincidere ile Başakpınar yolunu ağaçlandırdıklarını belirterek, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Sayın Cumhurbaşkanımıza her yıl milyonlarca fidanın toprakla buluşmasını sağladığı için teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar her mevsimi değerlendirip 70 bin ağaç, 100 bin maki bitkisi diktik. Bu bizim için hayati mesele. Kişi başı yeşil alanı 10 metrekarenin üzerine çıkardık. Her hafta Ali Dağı'nda ağaçlandırma programı yapıyoruz. Burada bizimle ağaç diken değerli İlçe Müftümüze de teşekkür ediyorum." dedi.

"MUSTAFA BAŞKAN SANATKAR RUHUYLA TALAS'I GÜZELLEŞTİRİYOR"

İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ise, ağaçları toprakla buluşturmaktan dolayı çok duygulandığını ifade ederek, "Sayın Başkanım o sanatkar ruhuyla Talas'ın güzelleşmesi ve yeşillenmesi için elinden geleni yapıyor. Bizler de görüyoruz. Kendisine şükranlarımızı arz ediyoruz. Her yerde ağaçlar dikiliyor. Peygamber efendimizin (sav) de müjdelediği, son nefeste olsak bile elimizdeki fidanı dikmemizi isteyen dinimizin gereği olarak da çok güzel şeyler." diye konuştu. - KAYSERİ