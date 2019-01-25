Başkan Yalçın, Çiftçiler ve Üreticilerle Bir Araya Geldi
3 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çiftçilerle ve üreticilerle bir araya geldi.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, çiftçilerle ve üreticilerle bir araya geldi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, katıldığı istişare toplantısında alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Yalçın, "Pazaryeri Belediye Kültür Merkezinde Kaymakamımız Fatih Kurt
, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Necmettin Yoldaş, Ogliv Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Geylan ile çiftçilerimiz ve üreticilerimizle birlikte karşılıklı fikir alışverişi değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik. 2018 yılında tescilli Pazaryeri boncuk fasulyesini sözleşmeli tarım uygulaması ile hasadını gerçekleştirmiştik. İlk sene olması ile sistemdeki aksaklıklar öneriler ve istekler konuşuldu. Ferhan Geylan'ın ve üreticilerimizin fikirleri alındı. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her zaman üreticimizin ve çiftçimizin yanındayız" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:09 Kaynak: İHA
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