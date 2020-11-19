Başkan Yalçın: "Çocuklarımız her şeyimiz, her şeyimiz çocuklarımız için" - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında çocuklara verdikleri öneme değinen Başkan Yalçın, başta eğitim olmak üzere çocuklar için en iyi yaşam şartlarını oluşturmanın öncelikli görevlerinden birisi olduğunu söyledi. "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlar için ne yapsak azdır" diyen Başkan Yalçın; "Talas Belediyesi olarak çocuklarımızı ve onlara dair yapılacak çalışmaları öncelik sırasında hep ilklere koyuyoruz. Başta eğitim olmak üzere sosyal kültürel ve sportif konularda onlara yönelik önemli projeleri hayata geçiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu konuda yapılan çalışmalara da değinen Başkan Yalçın, "Birkaç gün önce, uzaktan eğitimden yararlanamayan çocuklarımız için 1000 adet tablet armağan ettik. Pandemi döneminde evde kaldıkları zamanı iyi değerlendirsinler diye 30 bin kitabı evlerine ulaştırdık. Bu kitapları okuyan çocuklarımızı üstü açık gezi otobüsümüzle gezdirdik. Pandemi tedbirleri nedeniyle kutlanamayan 23 Nisan Çocuk Bayramı buruk geçmesin diye yine üstü açık gezi otobüsümüzü mahalle mahalle gezdirdik ve onlara bayram coşkusu yaşattık. Okullarımızın bakım, onarım, temizlik ve dezenfeksiyonu zaten aksatmadan yerine getirdiğimiz rutin işlerimiz arasında" ifadelerini kullandı.

Çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayacak etkinlikler de düzenlediklerine dikkat çeken Başkan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: "Mevlana Sosyal Tesislerimizin yanındaki tepeyi çocuklarımızın için kışın kızak alanına çevirdik ve doyasıya eğlenmelerine imkan sağladık. Hayatında hiç sinemaya gitmemiş kırsal mahalledeki çocuklarımızı sinemaya götürerek Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun başarı hikayesini izlettik. 'Okulumda Şenlik Var', 'Çocuk Oyunları Şenliği' gibi etkinlikler düzenledik. Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi açtık. Hasılı çocuklarımızı seviyoruz ve onlar için her şeyin en iyisini, en güzelini yapmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın gününü kutluyor, gönlünden ve gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ