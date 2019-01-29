Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Çocukların Sinema Keyfine Ortak Oldu

Başkan Yalçın, Çocukların Sinema Keyfine Ortak Oldu

23 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yarıyıl tatiline giren öğrencilerle birlikte film izleyerek çocukların keyfine ortak oldu.

Başkan Yalçın, Çocukların Sinema Keyfine Ortak Oldu, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yarıyıl tatiline giren öğrencilerle birlikte film izleyerek çocukların keyfine ortak oldu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yarıyıl tatilinde de çocuklarla bir araya gelerek çocukların keyfine ortak oldu. Çocukların sadece eğitim zamanında değil tatillerinde de yanlarında olduğunu belirten Başkan Yalçın, "Bir dönem boyunca çaba gösteren derslerine yoğunlaşan çocuklara yarıyıl tatiline girmeleriyle birlikte karne hediyesi olarak Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezimizi'nde 21 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında 11: 00 ve 14: 00 saatlerinde düzenlenen ücretsiz sinema etkinliğe katılıp çocukların sinema keyfine ortak olduk" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Bilecik, Muzaffer Yalçın, Pazaryeri, Yaşam
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