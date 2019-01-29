Başkan Yalçın, Çocukların Sinema Keyfine Ortak Oldu
23 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yarıyıl tatiline giren öğrencilerle birlikte film izleyerek çocukların keyfine ortak oldu.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, yarıyıl tatiline giren öğrencilerle birlikte film izleyerek çocukların keyfine ortak oldu.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yarıyıl tatilinde de çocuklarla bir araya gelerek çocukların keyfine ortak oldu. Çocukların sadece eğitim zamanında değil tatillerinde de yanlarında olduğunu belirten Başkan Yalçın, "Bir dönem boyunca çaba gösteren derslerine yoğunlaşan çocuklara yarıyıl tatiline girmeleriyle birlikte karne hediyesi olarak Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezimizi'nde 21 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında 11: 00 ve 14: 00 saatlerinde düzenlenen ücretsiz sinema etkinliğe katılıp çocukların sinema keyfine ortak olduk" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:11 Kaynak: İHA
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