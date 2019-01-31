Başkan Yalçın, Çocuklarla Bir Araya Geldi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında katılımcı 35 çocukla yemekte buluştu.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında katılımcı 35 çocukla yemekte buluştu.



Pazaryeri'nde bir restoranda çocuklarla bir araya gelen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çocukların her zaman yanında olacaklarını söyledi. Yalçın, "İlçemizde yarıyıl tatilinde 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi kapsamında katılımcı 35 çocuğumuzla birlikte yemekte buluştuk. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri memnun etti. Projeyi tasarlayan emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK

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