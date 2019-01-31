Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Çocuklarla Bir Araya Geldi

Başkan Yalçın, Çocuklarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında katılımcı 35 çocukla yemekte buluştu.

Başkan Yalçın, Çocuklarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında katılımcı 35 çocukla yemekte buluştu.

Pazaryeri'nde bir restoranda çocuklarla bir araya gelen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çocukların her zaman yanında olacaklarını söyledi. Yalçın, "İlçemizde yarıyıl tatilinde 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi kapsamında katılımcı 35 çocuğumuzla birlikte yemekte buluştuk. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri memnun etti. Projeyi tasarlayan emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Bilecik, Muzaffer Yalçın, Pazaryeri, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolculuk 1 Saat 45 Dakikaya İniyor! 6 Yıldır Yapımı Süren Gebze-Halkalı Hattında Sona Gelindi Fotokapanı Alıp Evine Götüren Temizlik İşçisi İçin Karar Verildi

Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:23:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Çocuklarla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]