Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın'dan 10 Kasım mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Yalçın'dan 10 Kasım mesajı

Başkan Yalçın'dan 10 Kasım mesajı

7 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Yalçın'dan 10 Kasım mesajı, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.


Atatürk'ün 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi olduğunu belirten Başkan Yalçın, yayımladığı mesajında yokluklar ve sıkıntılar içerisinde kurduğu devletin ilelebet yaşayacağına vurgu yaparak, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. Yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. O, bir askeri deha olmakla birlikte 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisidir. Kurtuluş savaşında askeri dehasını konuşturan Atatürk, sonrasında kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile de devlet adamlığını ve liderliğini ortaya koymuştur. Onun kurduğu cumhuriyet, bugün dünyanın saygın devletleri arasındaki yerini korumaktadır ve bu doğrultuda hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle anıyor ve duygularımı şu veciz ifadesi ile sonlandırıyorum, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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