Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi Mesajı, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Talas Belediyesi tarafından yaptırılan ve çok büyük ilgi gören 3 boyutlu billboardın önünde bir açıklama yapan Başkan Yalçın, Allah'tan bir daha o günlerdeki zorlukları yaşatmamasını dileyerek, "19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından birisidir. Milli mücadele Samsun'da bundan 101 yıl önce bugün atılan adımla başladı. Milli mücadelede en önemli olay, Atatürk'ün Samsun'a Bandırma Vapuru ile ayak basmasıdır. Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu ise, Zincidereli bir hemşehrimizdir ve bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Bizim Bandırma Vapuru ile bu sebepten ötürü çok farklı bir yakınlığımız vardır. Allah bize bir daha milli mücadeledeki zorlukları yaşatmasın. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Atatürk ve silah arkadaşlarına olan saygımız da bitmeyecek. Onları hep rahmet ve minnetle anacağız" dedi.


"KAPTAN DURUSU'NUN TORUNU NEJAT ULUGÖL İLE GÖRÜŞTÜM"


Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Nejat Ulugöl ile de telefonda görüştüğünü ifade eden Başkan Yalçın, bu vatan için mücadele etmiş olanlara minnet duygularını yansıtmak zorunda olduklarını belirterek, "Ben de bir kaç gün evvel, İsmail Hakkı Durusu'nun hayatta olan tek varisi, kızından torunu Nejat Ulugöl ile telefonda görüştüm. Kendisi şu anda 90 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Bu görüşmeden çok mutlu oldu ve herkese, Zincidere'ye, Talas'a, Kayseri'ye selam etti. Bu vesile ile selamını da tüm Kayseri'ye iletmiş olayım" diye konuştu.


"KADİR GECESİ, KORONAVİRÜSTEN KURTULMAMIZA VESİLE OLSUN"


Açıklamasının son bölümünde de Kadir Gecesi'ni tebrik eden Başkan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün bir de Kadir Gecesi'ni idrak etmiş olacağız. Kadir Gecesi'nin bizim için bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu Allah bize müjdelemiş. Bu müjde inşallah günahlarımızın affına ve koronavirüsten kurutulmamıza vesile olur. Ben ayrıca yaklaşan bayramımızı da tebrik ediyorum, şimdiden herkese kutlu olsun." - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Kadir Gecesi, 19 Mayıs, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 10:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

Son Dakika

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı         
15:07
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su         
14:59
Galatasaray'dan Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak         
14:46
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü         
14:42
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi         
14:42
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın         
14:33
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi         
14:27
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi         
14:24
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi         
13:28
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı         
13:24
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir         
13:09
Güney Kore'de oynanan bir maçta, tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirildi Güney Kore'de oynanan bir maçta, tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirildi         
13:04
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı         
12:58
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:53
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi         
12:34
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar? Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?         
12:22
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı         
12:16
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak         
12:14
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü         
12:00
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu         
11:57
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 16:43:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]