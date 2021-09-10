Üye Girişi
Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu - Son Dakika

Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu

10.09.2021 12:58
Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik başlattığı değerlendirme ziyaretleri devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik başlattığı değerlendirme ziyaretleri devam ediyor. Başkan Yalçın'ın bu haftaki durağı Ardıç ve Kamber mahalleleri oldu.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı ekiple birlikte kırsala adeta çıkarma yapan Başkan Yalçın, ilk olarak Ardıç Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan çalışmaları ve yapılması planlanan projeleri Muhtar Alper Solak ile birlikte yerinde gördü. Mahalle sakinlerinin yakın ilgisiyle karşılanan Başkan Yalçın ve beraberindekiler, yörede üretilen karpuz ve domates ikramını tattı. Mahalleye yapılan yol, asfalt ve kilit parke hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti belirten bir süt toplayıcısı, "Hizmetlerinizden dolayı ellerinize sağlık. Bizi tozdan kurtarıyorsunuz. Teşekkür ederim" dedi.

Ardıç gezisinin ardından Kamber Mahallesi'ne geçen Başkan Yalçın, burada mahalle girişinde bulunan ve Talas'ın tek un değirmenini işleten Şahin ailesinin misafiri oldu. Mahallelinin sıcak ve samimi karşılamasına aynı şekilde karşılık veren Başkan Yalçın, kıraathanedeki vatandaşlarla bir süre çay içip sohbet etti. Vatandaşların Kamber-Çatakdere yolu ile yapımı süren diğer yollarla ilgili talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayer Özsoy ile cep telefonuyla görüşen Başkan Yalçın, çalışmaların hızlandırılacağı sözünü verdi. Çözüm odaklı bu yaklaşımı için Kamber Muhtarı Ömer Navruz ve vatandaşlar Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Başkan Yalçın inceleme gezisi sırasında Ümmühan ve Hasret Eğriçimen çiftinin bir süre önce dünyaya gelen üçüz bebeklerini kucağına aldı. Birinin hastanede tedavisi süren bebekleri seven Başkan Yalçın, aileyi tebrik etti. Yaklaşık 25 yıldır bölgeye toptancılık hizmeti sunan Gıda İşletmecisi Tayfun Çetinkaya, 20'si Talas bölgesinde 40 köyü gezdiğini belirterek, "Yüzünüz diye demiyorum. Göreve geldiğinizden bugüne Talas sizin gibi bir başkan görmemiştir. Özellikle köylere desteğinizi, yatırım ve hizmetleri inkar eden aslını inkar etmiş olur" diye konuştu.

Başkan Yalçın'ın gezisi sosyal tesise çevrilmesi istenilen eski okul binasındaki incelemelerin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu
Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu
Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu
Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu

Mustafa Yalçın, Yatırım, Muhtar, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak 12:55 BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu 12:46 Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi 12:30 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi
Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var 12:20 Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 12:07 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda 11:46 Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda
Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı 11:36 Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler 11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler

Son Dakika Haberleri
12:55 BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak
12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi
12:44 Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı
12:29 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi
12:24 Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı terörist, sınırımızdan geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı
12:23 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı
12:20 Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var
12:16 Tek celsede boşandılar! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan ortak açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
12:01 Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız
11:55 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi         
13:11
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı         
12:23
Tek celsede boşandılar! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan ortak açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik Tek celsede boşandılar! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan ortak açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik         
12:16
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı         
11:55
Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar         
11:45
Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu         
11:35
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı         
10:48
Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma         
10:47
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 13:16:35. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement