Başkan Yalçın'dan Çanakkale mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yalçın'dan Çanakkale mesajı - Son Dakika

Başkan Yalçın'dan Çanakkale mesajı

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini vurgulayarak, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak en başta gelen milli görevimizdir" dedi.

Başkan Yalçın'dan Çanakkale mesajı, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini vurgulayarak, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak en başta gelen milli görevimizdir" dedi.


18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, Türk Milletinin var olma mücadelesinin kahramanlık destanına dönüştüğü Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünde olduğunu belirterek, "Bu güzel vatan için 250 bin şehidin verildiği eşine rastlanır bir savaş daha yoktur. Göğüs göğüse mücadelenin yaşandığı o topraklarda bugün bile hala o günlerin hatıraları canlı ve dopdolu olarak hissedilmektedir. Ecdadımız, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömerek, bize gururla anlatacağımız bir zafer, huzurla yaşayacağımız bir vatan bırakmıştır" ifadelerini kullandı. Emanet edilen vatana sahip çıkmanın herkesin en başta gelen görevi olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, mesajını şöyle tamamladı:


"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Gerek milli mücadele dönemi şehitlerimizle gerekse de ondan sonra vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Ancak bu şekilde onlarla helalleşmiş oluruz. Bu vesile ile başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere canını vatan için feda eden tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun." - KAYSERİ

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:08 Kaynak: İHA
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