Başkan Yalçın'dan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'ye proje sunumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yalçın'dan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'ye proje sunumu - Son Dakika

Başkan Yalçın'dan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'ye proje sunumu

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye belediye tarafından gerçekleştirilen proje ve yatırımlarla ilgili sunum yaptı.

Başkan Yalçın'dan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'ye proje sunumu, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye belediye tarafından gerçekleştirilen proje ve yatırımlarla ilgili sunum yaptı.


Talas Belediyesi Toplantı Salonu'nda başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin katılımıyla gerçekleşen sunumda Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Ali Saip Paşa Konağı butik otel projesi başta olmak üzere sporcu eğitim merkezi, Ali Dağı'na yapılacak çalışmalar ve yeni okul yapımları gibi önemli projeler hakkında bilgiler verildi.


Yapımı devam eden 7 gün 24 saat Kütüphane ve Kültür Merkezi ile Ali Dağı Ağaçlandırma çalışmaları hakkındaki görüşlerini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Talas Belediyesi, ilçeyi daha da ileriye taşıyacak güzel projeler ortaya koyuyor. Bunların arasında 7 gün 24 saat Kütüphane ve Kültür Merkezi ile Ali Dağı ağaçlandırma çalışmaları çok anlamlı ve çok başarılı. Yapılan diğer projelerden de son derece memnun oldum" dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, hazırlanan projelerin merkezi idare ile ilgili olan kısımlarına destek olacaklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mehmet Özhaseki, Mustafa Yalçın, AK Parti, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:27 Kaynak: İHA

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