Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın'dan Hasta Ziyaretleri

Başkan Yalçın'dan Hasta Ziyaretleri

2 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki hasta vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Yalçın'dan Hasta Ziyaretleri, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki hasta vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Yalçın, Pazaryeri Belediyesi olarak sadece yatırımlar noktasında değil sosyal belediyecilik noktasında da çalışmalara imza attıklarını belirtti. Yaptığı ziyaretler ile vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve çözümler üretmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Yalçın, "Sağlık insanın en büyük hazinesi. Bazen beklenmedik kazalar insan hayatını önemli ölçüde etkiliyor. Ama hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir. Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

Muzaffer Yalçın, Bilecik, Pazaryeri, Güncel
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