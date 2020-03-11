Başkan Yalçın'dan İstiklal Marşı mesajı - Son Dakika
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Başkan Yalçın'dan İstiklal Marşı mesajı

7 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın'dan İstiklal Marşı mesajı, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında İstiklal Marşı'nın, Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin meşalesi olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, "İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunu ve Türk Milleti'nin vatan sevgisini en güzel şekilde yansıtmaktadır. Bundan 99 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımızın oluşturduğu milli mücadele ruhu, yurdun dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde milletimize ilham kaynağı olmuştur. Bugün bu topraklarda huzur içerisinde yaşıyorsak, o zaman verilen mücadelenin, çekilen çilenin karşılığıdır. Akif'in hayatını, eserlerini ve de İstiklal Marşı'nı kendimize düstur edinmeli ve vatan sevgimizi buna göre şekillendirmeliyiz" ifadesini kullandı.


Başkan Yalçın, mesajını şöyle tamamladı:


"Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünde, başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum." - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:30 Kaynak: İHA
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