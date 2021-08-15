Başkan Yalçın'dan Kepez ve Çömlekçi'ye çıkarma - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelerdeki çalışmaları yerinde değerlendirmek için yaptığı ziyaretler sürüyor. Başkan Yalçın, son olarak Kepez ve Çömlekçi'ye giderek bölgedeki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı heyette Başkan Yalçın ilk olarak Kepez Mahallesi'ne hareket etti. Burada Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı, esnaf ve mahalle sakinlerince sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Yalçın, ardından mahallenin ortasından geçen yoldaki genişletme, kaldırım ve park çalışmalarını yerinde gördü. Burada çocuklarla yakından ilgilenerek kitap hediye eden Başkan Yalçın, annelerinden de yapılacak parkı korumalarını istedi. Başkan Yalçın'ın Kepez Mahallesi'ndeki son durağı yapımı devam eden yeni mesire alanı oldu. Buradaki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, daha sonra Çömlekçi'ye hareket etti.

Çömlekçi girişindeki keskin ve dik virajlı yolda yapılan alternatif yol çalışmasını inceleyen Başkan Yalçın daha sonra mahalle içine geçerek atıl durumdaki okul ve diğer binalarla ilgili bilgiler aldı. Başkan Yalçın bu binalar ile çevre düzenlemesi işlerinin yapılmasıyla gelecek yıl sosyal tesise dönüştürülmesi talimatı verdi. Daha sonra mahalle arasındaki dar yollarda yapılması planlanan genişletme çalışmalarıyla ilgili görüş alış verişinde bulunan Başkan Yalçın ardından da Talas Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğiyle yapımı devam eden bölgenin sulama ihtiyacını karşılayacak gölette yetkililerle buluştu. Burada DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal ile telefonla görüşen Başkan Yalçın, görüş alışverişinde bulundu ve emekleri için teşekkür etti.

Her iki mahalle ziyaretlerinde Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı ve Çömlekçi Muhtarı Şaban Yılmaz, mahallelerine yapılan ve yapılacak çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ