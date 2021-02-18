Başkan Yalçın'dan kış çalışması ekiplerine moral ziyareti - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kış Çalışması Ekiplerine moral ziyaretinde bulundu.

Teknik Birimler Şantiyesine gelerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Yalçın, personelle sohbet ederek gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Konuşmasına, "Allah gücünüzü arttırsın" diyerek başlayan Başkan Yalçın, her personelin ekibi oluşturan zincirin bir halkası olduğunu ifade etti ve bir kişinin eksikliğinin bile çalışmaları aksatacağının altını çizdi. Belediyecilik faaliyetlerinin insan yaşamındaki önemine de değinen Başkan Yalçın, "Belediyecilikte şunu bilirim; insan dünyasını da kazanır, ahiretini de kazanır. İşini yaparken bir de 'Allah rızası için yapıyorum' derse, gönlünü katarsa ve günlük ibadetlerini de yaparsa cenneti de kazanır inşallah." dedi.

Belediye bünyesinde kurulan Kış Koordinasyon Merkezi'nin kış çalışmalarına sağladığı katkıyı da dile getiren Başkan Yalçın, şunları söyledi: "Kurduğumuz kış koordinasyon merkezi sayesinde kırsalda bulunan mahallelerimizi anlık olarak kamerayla izliyoruz ve orada bir aksaklık varsa daha vatandaşımız bize söylemeden müdahale ediyoruz. Sizler de sahada yoğun emek sarf ediyorsunuz. Bu nedenle bir teşekkür ziyaretinde bulunmak istedim. Allah kolaylık versin, evinizde çoluk çocuğunuzla birlikte huzurunuzu arttırsın." - KAYSERİ