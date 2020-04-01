Başkan Yalçın'dan Kütüphane Haftası mesajı - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak Kütüphane Haftasını kutladı.



Mesajında yapımı süren 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi hakkında bilgiler de veren Başkan Yalçın, Talas'a ve Kayseri'ye çok kapsamlı modern bir kütüphane kazandırdıklarını belirterek, "Öncelikle Kütüphane Haftası'nı kutluyor, haftanın, evde daha fazla kaldığımız şu günlerde kitap okuma alışkanlığını artırmasına vesile olmasını diliyorum. Talas Belediyesi olarak haftanın 7 günü gece gündüz açık bir kütüphaneyi tamamlamak üzereyiz. Kütüphanenin yanı sıra cep sineması, çok amaçlı salon, derslikler, okuma salonları, kafeterya, toplantı salonu, açık söyleşi alanı ve mesleki beceri atölyeleri ile çok kapsamlı bir kültür merkezini önümüzdeki yaz hizmete sunacağız inşallah." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ