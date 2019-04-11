Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın'dan Nöbetteki Polislere Ziyaret

Başkan Yalçın'dan Nöbetteki Polislere Ziyaret

1 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle ilçedeki gece nöbeti tutan polisleri ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Başkan Yalçın'dan Nöbetteki Polislere Ziyaret, System.String[]
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle ilçedeki gece nöbeti tutan polisleri ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Başkan Yalçın, ilk olarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçerek burada İlçe Emniyet Müdürü Yasin Zeki ve müdürlükteki görevli polis memurlarıyla görüştü. Ardından İlçe Emniyet Müdürü Yasin Zeki ile birlikte Talas'ın çeşitli noktalarında gece nöbeti tutan polisleri ziyaret eden Başkan Yalçın, haftalarını kutlayarak kendilerine çikolata ikram etti.

Başkan Yalçın, Türk Polis Teşkilatı'nın milletin huzuru ile can ve mal güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, "Bunun yanı sıra vatanımızın bölünmez bütünlüğü görevini de yürüten teşkilatımız, 174 yıldan beri almış olduğu kamu düzenini koruma, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlama gibi görevlerini, teknolojiden üst düzeyde yararlanarak yerine getiriyor. Bu bakımdan görevini mesai gözetmeksizin 7/24 yürüten bütün polislerimizin haftalarını kutluyor, kazasız belasız şekilde aileleriyle huzurlu bir ömür diliyorum." dedi.

Başkan Yalçın, görevi başında şehit olan polisleri de rahmetle anarak sözlerini tamamladı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:44 Kaynak: İHA
Talas, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:13:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın'dan Nöbetteki Polislere Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]