Başkan Yalçın'dan Pazaryerspor'a Tebrik
56 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçelerinin gururu Pazaryerspor'un bu hafta farklı kazandığı maç sonrası futbolcu ve teknik heyeti tebrik etti.
Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesi Belediye Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, ilçelerinin gururu Pazaryerspor'un bu hafta farklı kazandığı maç sonrası futbolcu ve teknik heyeti tebrik etti.
Bilecik 1. Amatör Lig 16'ıncı haftasında Pazaryeri İlçe Stadı'nda Kürespor müsabakasını 5-2 skorla kazanan Pazaryerispor'a Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan tebrik geldi. Başkan Yalçın, başta futbolcular ve teknik heyete alınan galibiyet sonrası kutlayarak, "ilçemizin gururu Pazaryerispor Kürespor'u 5-2 net skorla yenerek bizleri sevindirdi. Her iki takımin futbolcularını teknik heyetlerini centilmenliklerinden dolayı tebrik ediyorum. Değerli hemşehrililerime de Pazaryerispor'umuzu yalnız bırakmadıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hakem heyetini ayrıca kutluyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
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