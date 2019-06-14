Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın'dan sürücülere 'korna' uyarısı
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Başkan Yalçın'dan sürücülere 'korna' uyarısı

2 saat önce

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınavlar dolayısıyla sürücüleri uyardı.

Başkan Yalçın'dan sürücülere 'korna' uyarısı, System.String[]
Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınavlar dolayısıyla sürücüleri uyardı. Başta şehiriçi otobüs şoförleri olmak üzere tüm sürücüleri sessizliğe davet eden Başkan Okan Yalçın, "Gençler için hayati önem taşıyan sınavların yapıldığı günlerde mümkün olduğunda korna çalınmamasını istiyoruz. Bu konuda duyarlılığı arttırmak amacıyla '3 korna 1 doğruyu' götürmesin sloganı ile sessizlik çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavıyla ilgili uyarıda bulunan Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Bazı sürücülerimizin haberi olmayabilir. 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan üniversite sınavları yapılacak. Her iki gün de öğrencilerimiz için sessizlik çok önemli. Bu nedenle hafta sonu yerleşim yerlerinde sürücülerin klakson çalmamalarını ve gürültüye neden olacak her türlü eylemden uzak durmalarını istiyoruz" dedi.

Sınav günü yaşanması muhtemel trafik yoğunluğuna da dikkat çeken Başkan Okan Yalçın, Şehiriçi Otobüs Kooperatifi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını sınav günü öğrencilerin yola erken çıkmasını, mümkün olduğunca trafik yoğunluğunun önlenmesi için toplu taşıma araçlarının kullanılmasını tavsiye ederek sınava giren tüm öğrencilere başarı diledi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
Aydın, Güncel
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