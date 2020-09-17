Başkan Yalçın'dan tarlada çalışan çocuklara Talas gezisi - Son Dakika

Başkan Yalçın'dan tarlada çalışan çocuklara Talas gezisi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarlada çalışırken gördüğü Çatakdereli çocuklara üstü açık tur otobüsüyle Talas gezisi yaptırdı.

Başkan Yalçın'dan tarlada çalışan çocuklara Talas gezisi, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarlada çalışırken gördüğü Çatakdereli çocuklara üstü açık tur otobüsüyle Talas gezisi yaptırdı.

Yaz dönemini tarlada ve bahçede ailelerine yardım ederek geçiren çocuklara ilçenin tarihi ve turistik yerlerinde gezi sözü veren Başkan Yalçın, sözünü yerine getirdi. Koronavirüs önlemlerine dikkat edilerek düzenlenen organizasyonda çocuklar üstü açık tur otobüsüyle gezerek bir yandan eğlenirken bir yandan da Talas'ın tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi oldular.

"BAŞKAN AMCA SÖZÜNÜ TUTTU, ÇOK MUTLUYUZ"

Başkan Yalçın'ın bir Çatakdere ziyaretinde, tarlalarda ve bahçelerde ailelerine yardım eden çocukları gördüğünü ve onları tebrik ederek gezi sözü verdiğini belirten mahalle muhtarı Seyit Ahmet Karabulut; "Mahallem adına Başkan Yalçın çok teşekkür ederim. Çocuklarımızın tarlada çalıştıklarını gördü ve 'oradaki işleri bittikten sonra onları Talas'a getirip gezdirelim' dedi. Bu sözünü de yerine getirdi. Çocuklarımız çok güzel vakit geçirdiler; eğlendiler, Talas'ımızın tarihi yerlerini gezdiler. Başta Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere herkesten Allah razı olsun" dedi.

Geziden duydukları mutluluğu dile getiren çocuklar da Başkan Yalçın'ın kendilerine hediyesi olan bu programla çok eğlendiklerini belirterek "Başkan amca bizi tarlada çalışırken gördü. Emeklerimizin karşılığında bizi gezdirdi, çok mutluyuz! Teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Koronavirüs, Gezi Parkı, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yalçın'dan tarlada çalışan çocuklara Talas gezisi - Son Dakika

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