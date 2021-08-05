Başkan Yalçın'dan yarışma paydaşlarına teşekkür - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak Millet Bahçesi Kentsel Tasarım Yarışması'na katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Türkiye'de ilk kez Millet Bahçesi için proje yarışması düzenleyen belediye olduklarına vurgu yapan Başkan Yalçın, "Yarışmamıza mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancılarından oluşan yurt çapından 15 ekip katıldı ve güzel çalışmalar ortaya koydu. Yarışmaya ilgi göstererek proje hazırlayan hepsi birbirinden değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. Mesajında jüri üyelerine de ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, titiz bir çalışmanın ardından sonuca vardıklarına işaret ederek, "Yarışmaya sunulan tüm eserleri titizlikle değerlendiren jüri başkanımız Prof. Dr. Deniz Güner hocamıza ve jüri üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemizin sosyo-kültürel yönden gelişimine büyük katkı sağlayacak bu önemli projede yer alan belediyemizden mesai arkadaşlarıma da emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Son olarak da ödüle layık görülen ekipleri tebrik eden Başkan Yalçın, "Yarışmamızda 3'ü başarı 3'ü de mansiyon olmak üzere 6 çalışmaya ödül verdik. Bunlardan birinciliği İsmail Kocataş ve ekip arkadaşları elde etti. Hem birinci olan ekibimizi hem de ödüle layık görülen diğer ekipleri gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Yalçın, ödüle layık görülen tüm eserlerin 6 Eylül'de düzenlenecek bir kolokyumla sergileneceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ