Başkan Yalçın'dan yeni park alanlarına inceleme - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe merkezinde yapılması planlanan yeni park alanlarında incelemelerde bulundu.



Başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte saha gezisine çıkan Başkan Yalçın, bu yıl içerisinde yapılması planlanan 13 yeni park alanını inceledi. Yapılacak yeni parklarda bulunacak bölümler ve diğer detay çalışmalarla ilgili talimatlar veren Başkan Yalçın, Talas'a toplam 22 bin 825 metrekare daha yeşil alan kazandıracaklarını söyledi. Gezi sırasında zaman zaman vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yalçın, cami yapılmasını isteyen bölge halkına da sıcağı sıcağına müjdeyi verdi.



Arsanın ve camiyi yaptıracak hayırseverin hazır olduğu müjdesini alan bölge sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ