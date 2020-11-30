Başkan Yalçın, Dünya Şoförler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Başkan Yalçın, Dünya Şoförler Günü'nü kutladı
30.11.2020 17:47
Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, 'Dünya Şoförler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, 'Dünya Şoförler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Başkan Yalçın, pandemi sürecinde sağlıkçılardan sonra en fazla risk grubunda, şoförlerin yer aldığını vurguladı. Başkan Yalçın paylaştığı mesajında, "Tekerlerin üzerinde rızıklarının peşinde olan, müşterilerini kendi ailesinden fazla gören, gecesi gündüzü yollarda geçen ve sağlıkçılardan sonra en büyük risk grubunda olan tüm şoförlerimizin gününü kutlar, kazasız belasız sağlıklı günler dilerim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN
Son Dakika Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler Salgınla mücadelede toplumda her 4 kişiden 3'ü tam kapatma istiyor EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi: Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması genişletiliyor Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez