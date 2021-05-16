Başkan Yalçın: "Eğitim öncelikli işimiz" - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitime destek konusuna büyük önem verdiklerini ve ihtiyaç duyulan bölgelere okul kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Mevlana Mahallesi'nde yapımı devam eden 32 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Yalçın, kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, "Eğitim bizim öncelikli konularımızdan birisi. O yüzden ihtiyaç duyulan bölgelere okul binası kazandırmaya devam ediyoruz. Mevlana Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Kasım ayında temelini attığımız 32 derslikli okulun kaba inşaatı bitmek üzere. 5 ay gibi kısa bir sürede oldukça hızlı mesafe kat ettik. Kısa sürede bitirip eğitim camiamızın hizmetine sunacağız inşallah" dedi.

Başkan Yalçın toplam 5 katlı binada 32 dersliğin yanı sıra 2 laboratuvar, 2 atölye, 2 kütüphane odası, öğretmenler odası ve çok amaçlı salon gibi bölümlerin yer alacağını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ