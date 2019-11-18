Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'nin kadim bir yemek kültürü olduğunu ve düzenlenen 'Gastronomi Turizmi Çalıştayı'nın da bunun tescillenmesi anlamına geldiğini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı'nın ikinci gününde konuşan Başkan Yalçın, Kayseri'nin bu noktaya adım adım geldiğine dikkat çekerek, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir dönem milletvekilliği ve 20 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı tecrübesi olan Memduh Başkanımız, özverisiyle hakikaten şehrimize çok şey kazandırdı. Bu Gastronomi Turizmi Çalıştayı da bunun son halkasını oluşturuyor. Biraz gecikmiş gibi görünebilir ama öyle değil, her şeyin bir sırası var. Söz gelimi önce şehrin alt ve üstyapısını tamamlayıp ardından Erciyes turizm merkezi gibi önemli yatırımları yapmazsanız, gastronomi turizmi yapamazsınız. Bu açıdan bu çalıştayı çok önemli ve gerekli buluyorum. Gastronomi Turizmi Çalıştayı, kadim bir yemek kültürü olan Kayseri'nin bu özelliğinin tescillenmesi anlamına geliyor" dedi.



'Hamur kültürü, biraz da yokluk kültürünün yansıması'



Konuşmasında Kayseri yemek kültüründe hamur işinin önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, bunun biraz da yokluktan kaynaklandığına işaret ederek, "Bizim çocukluğumuzda, misafir geleceği zaman mantı yapılacak, yaprak sarılacak. O gün hanımlar toplanacak, bütün gününü misafirin yiyeceği o ikrama verecek. Ama bu, bir de yokluk kültürünün içinden gelirse, daha bir zor ve daha bir özverili olacak. Tabi hamur kültürü bizim Orta Anadolu daha çok kendini gösteriyor. Hamuru ince açıyorsunuz yufka diyorsunuz, biraz kalın açıyorsunuz şebit oluyor, biraz onun üzerine kıyma koyunca yağlama oluyor. Daha kalın açınca bazlama oluyor, daha bir yağlı olunca kete oluyor ama sonuçta hepsi bir yokluk kültürünün ürünü. ya da biraz yağ, un, içerisinde biraz da şeker katınca nevzine oluyor. Hepsi bizim kültürümüz, hepsinde el emeği göz nuru var" diye konuştu.



'En nefis sucuk ve pastırma Kayseri'de imal olunur'



Başkan Yalçın konuşması esnasında iki eski kitap göstererek sözlerini şöyle tamamladı:



"Ali Eşref Dede'nin 1245 tarihli 'Yemek Risalesi' bilinen ilk yemek kitabı. Ayrıca 1928 tarihli Osmanlıca yazılmış bir kitap daha ver elimde. Askeri Tıp Doktoru Alaaddin Bey tarafından kaleme alınmış. 'Kayseri Pastırmasının Üretim Şekli' adındaki bu kitapta, Kayseri'de pastırma yapımının sıhhi yönden uygunluğu ve lezzeti anlatılıyor. 'Türkiye Cumhuriyeti dahilinde pastırma sucuk imalatı istihkakatı hakkında muntazam istatistiklere sahip değiliz. Fakat en nefis pastırma ve sucuk Kayseri'de imal olunduğu malumdur' denilerek sucuk ve pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğu tescilleniyor. Şimdi bize düşen bu lezzetleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak. Bu bakımdan bu çalıştayı çok önemli buluyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm emeği geçenleri de tebrik ediyorum."



Başkan Yalçın'a Gastronomi Turizmi Çalıştayı'na katılımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından bir mutfak bıçağı ile mutfak önlüğü hediye edildi. - KAYSERİ