Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın gazetecilerle bir araya geldi
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Başkan Yalçın gazetecilerle bir araya geldi

1 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Başkan Yalçın gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Altınkaya, Başkan Yalçın'ın basına en yakın isimlerden olduğuna dikkati çekti.

Yalçın'ın daha önce KASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulunduğunu anımsatan Altınkaya, "Şimdi de Talas Belediye Başkanı olarak basına hep yakın isimlerden biri oldu. Gerek geçmiş dönemlerde gerekse şimdi bizlerden gelen her makul talebe cevap verdi ve yerine getirdi. En son Ali Dağı'nda basın mensupları olarak birlikte ağaç diktik. Tecrübeli bir belediyeci ve bürokrat olarak Talas'ta gayretli bir çalışma içerisine girdi. Eksik olmasın, basınla ilişkilerini de gayet güzel şekilde yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da basınla ilişkilerinin hep iyi olduğunu belirtti.

Yapılan hizmetlerin basın aracılığıyla halka duyurulduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız işleri gazeteci arkadaşlarımız kamuoyuna aktardı. Projelerimizin tanıtımı konusunda destek görüyoruz. Kırsal mahallelerdeki hizmetlerin yanı sıra merkez mahallelerimizde de eksiklikleri tespit ederek giderme yoluna gittik. Yine bunlar da basın kuruluşları tarafından vatandaşlara ulaştırıldı. Ben sağladıkları bütün katkılardan dolayı tüm gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kırsal kesimde büyük ilgi gören koyun yıkama aracına da değinen Yalçın, aracı kendi parasıyla yaptırıp belediyeye hediye ettiğini açıkladı.

Öte yandan ziyarette, hem Cemiyet Başkanı Altınkaya hem de Başkan Yalçın merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamına dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Yalçın, "Allah o günleri bir daha göstermesin. Milletimiz kendisine hizmet edeni unutmaz. Nitekim unutmadık, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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