Başkan Yalçın'ın sosyal medya buluşmaları sürüyor - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sosyal medyadan takipçileri ile buluşmaya devam ediyor.

'Başkan Beyaz Masada' adı altında gerçekleştirilen uygulamada yine takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın hem sohbet etti hem de gelen istek ve talepleri değerlendirdi. Programa katılıp görüş, öneri ve isteklerini ileten vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yalçın, "Her bir katılımcımız birer belediye gönüllüsü olarak çevrelerinde gördükleri aksaklıkları veya görüş ve önerilerini bize aktarıyorlar. Daha iyi ve verimli hizmet için karşılıklı iletişim sağlamış oluyoruz. Gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Programın başında yaz döneminde yapılan çalışmaları özetleyen Başkan Yalçın, Ali Dağı Füniküler Hattı, Millet Bahçesi ve raylı sistem Anayurt hattı gibi büyük projeler başta olmak üzere ağaçlandırma ve yeşil alan, yol bakım onarım, kırsal hizmetler ve kültür sanat etkinlikleri hakkında kısa bilgiler verdi.

Daha sonra takipçilerden gelen soruları cevaplayan Başkan Yalçın, kentsel dönüşüm, yol, park bahçe, spor sahası, kanalizasyon, otobüs seferleri, öğretmen ve okul ihtiyaçları gibi çok geniş bir yelpazede bilgiler sundu. Çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajının geldiği programda Başkan Yalçın ayrıca öğrencilere dağıtılan günlükten de bahsetti.

Çocuklara yazma ve okuma alışkınlığı kazandırmak amacında olduklarını dile getiren Başkan Yalçın, bu amaçla hazırlattıklarını günlük defterini okullara dağıtmaya başladıklarını kaydetti. - KAYSERİ