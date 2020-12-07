Başkan Yalçın'ın 'Uzay sohbeti' Konya'da da yankı buldu - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın uzaya meraklı Konya Altınekin'li gençlerle yaptığı video konferans, Konya'da da geniş yankı buldu.

Konya'da yayınlanan yerel gazeteler, Başkan Yalçın'ın gençlerle yaptığı video konferans görüşmesine yer vererek, gençleri tebrik ettiğini ve destek sözü verdiğini dile getirdi. Başkan Yalçın'ın gençlere, uzaya ilgilerini kesmemeleri çağrısı yaptığını aktaran gazeteler, ayrıca Erciyes'e kayağa davet ettiğini de okuyucularına duyurdu. - KAYSERİ