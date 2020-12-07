Başkan Yalçın'ın 'Uzay sohbeti' Konya'da da yankı buldu - Son Dakika

Başkan Yalçın'ın 'Uzay sohbeti' Konya'da da yankı buldu
07.12.2020 14:46
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın uzaya meraklı Konya Altınekin'li gençlerle yaptığı video konferans, Konya'da da geniş yankı buldu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın uzaya meraklı Konya Altınekin'li gençlerle yaptığı video konferans, Konya'da da geniş yankı buldu.
Konya'da yayınlanan yerel gazeteler, Başkan Yalçın'ın gençlerle yaptığı video konferans görüşmesine yer vererek, gençleri tebrik ettiğini ve destek sözü verdiğini dile getirdi. Başkan Yalçın'ın gençlere, uzaya ilgilerini kesmemeleri çağrısı yaptığını aktaran gazeteler, ayrıca Erciyes'e kayağa davet ettiğini de okuyucularına duyurdu. - KAYSERİ
Son Dakika Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakım sürecini atlattı Fransız ekibi Nice'in Aykut Kocaman'la ilgilendiği iddia edildi Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı