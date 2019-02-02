Başkan Yalçın, İstişare Toplantısına Katıldı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti yönetici ile birlikte istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, AK Parti yönetici ile birlikte istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
İlçede bir restoranda düzenlenen ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın da katıldığı toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, "Ak davaya gönül vermiş AK Parti Gençlik Kolları başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte İlçe Başkanımız İsmail Soydan'ın katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. İlçemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak partinin AK Parti kadroları olacağını sevgili hemsehrilerimize kalan 57 gün içinde ulaşarak 10 yıllık dönemde yapılanları ve yapılacakları kapı kapı dolaşacağımızı gönüllere girerek 31 Mart 2019 tarihinde bir daha AK Parti demek için görüş birliğine vardık. Gençlerimizin görüşlerini ve hayallerini dinledik. Katılımlarından dolayı AK gençliğe çok teşekkür ediyorum. Arkamızda yanımızda pırıl pırıl ışık saçan gençlerimiz varken Allah'ın izniyle Pazarcık
2023 hedeflerine ulaşacaktır. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:21 Kaynak: İHA
Loto Kuponunu Çalıntı Kartla Aldığı Tespit Edilen Kadının Ödülü Verilmeyecek
Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu
Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu