Başkan Yalçın, Kaymakam Kurt ile Bir Araya Geldi
18 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt'u makamında ziyaret etti.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt
'u makamında ziyaret etti.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Kaymakam Fatih Kurt'u makamında ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçim çalışmaları hakkında Kaymakam Kurt'a bilgi verdi.
Öte yandan Başkan Yalçın, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Pazaryeri Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:59 Kaynak: İHA
Esnafın Dükkanın Önüne Park Eden Aracın Üzerine Bıraktığı Yazı, "İşte Yurdum Manzaraları" Dedirtti
Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım
Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu
24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı