Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Kaymakam Kurt ile Bir Araya Geldi

Başkan Yalçın, Kaymakam Kurt ile Bir Araya Geldi

18 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt'u makamında ziyaret etti.

Başkan Yalçın, Kaymakam Kurt ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt'u makamında ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Kaymakam Fatih Kurt'u makamında ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçim çalışmaları hakkında Kaymakam Kurt'a bilgi verdi.

Öte yandan Başkan Yalçın, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Pazaryeri Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:59 Kaynak: İHA

Bilecik, Muzaffer Yalçın, Fatih Kurt, Pazaryeri, Yaşam
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