Başkan Yalçın, Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, kırsal mahallelerdeki yol ve hava durumunu inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yalçın merkezdeki ziyarette yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yalçın burada, Yazyurdu Mahallesi'nde kar temizliği yapan belediye çalışanı Mümin Demirel ile kurulan bağlantıyla yağış durumu ve yollardaki trafik akışı hakkında bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, teknolojinin tüm imkanlarından yararlandıkların belirtti.

İhbarlara gerek kalmadan gerekli işlemlerin yapılma imkanı olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"22 kırsal mahallemizin tamamında kamera sistemi var. Kamera sistemleri hem bizim kış çalışmalarının koordinasyonunu sağlamakta hem de güvenlikte çok işimize yarıyor. Kaymakamlığımız, jandarmamız da yer yer bu teknolojik imkanlarımızdan yararlanıyor. Kayseri ve civarında ilk kar yağan köyler Talas'a ait köyler. Cebir, Yazyurdu gibi yüksek rakımlı mahallelerimizde görev yapan arkadaşlarımızla anında bağlantı yapıyoruz. Bir sıkıntı yok çok şükür ve zaten biz hazırdık."