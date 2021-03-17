Başkan Yalçın, Koordinasyon Merkezi'nden kış çalışmalarını takip etti - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde, ilçe genelinde yapılan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını inceledi. Burada Cebir Mahallesi'nde kar temizliği yapan greyder operatörü ile de iletişime geçen Başkan Yalçın, kazasız belasız çalışmalar diledi.

Belediye Hizmet binası içerisinde oluşturulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yetkililerden bilgiler alan Başkan Yalçın, ilçe genelindeki mahalleleri kameralarla takip ederek yağış durumuna göre hareket planı belirlediklerini ifade etti.

Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla mahallelerdeki kar yağışının etkisini ve yolların durumunu net şekilde görebildiklerini kaydeden Başkan Yalçın, bu sayede daha etkin ve verimli şekilde karla mücadele gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Kar yağışıyla birlikte ekiplerin harekete geçiş anlarını ekrandan takip eden Başkan Yalçın, Cebir'de kar temizliği yapan greyder operatörü Doğan Koç ile de iletişime geçerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Greyder operatörü Koç'a yolların durumunu ve kar kalınlığını soran Başkan Yalçın, karşılıklı araç geçişlerinin daha güvenli olması için yol kenarlarına belirli aralıklarla cep açması tavsiyesinde de bulundu. - KAYSERİ