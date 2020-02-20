Başkan Yalçın: "Kurumsallaştığımızın göstergesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yalçın: 'Kurumsallaştığımızın göstergesi' - Son Dakika

Başkan Yalçın: "Kurumsallaştığımızın göstergesi"

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı 'Başkan Beyaz Masada' uygulaması 14 haftayı geride bıraktı.

Başkan Yalçın:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı 'Başkan Beyaz Masada' uygulaması 14 haftayı geride bıraktı. Başkan Yalçın geride kalan sürede kendisinden haftalık en fazla 5-6 istekte bulunulduğunu belirtti ve bunun da belediyenin kurumsallaştığının göstergesi olduğunu söyledi.


Her hafta olduğu gibi bu çarşamba günü de vatandaşlarla Beyaz Masa'da buluşan ve isteklerini dinleyen Başkan Yalçın, gelen telefonlara da baktı ve talepleri anında yetkililere aktardı.


Günün sonunda Başkan Beyaz Masada uygulamasını değerlendiren Başkan Yalçın, her buluşmada 30-35 civarında başvuru geldiğini ifade ederek, "14. Haftayı geride bıraktık. 14 haftadır gelen vatandaşları Beyaz Masamızda dinliyorum. Bunun yanında gelen telefonlara da cevap veriyorum. Ortalama 30 ila 35 başvuru oluyor. Bunun 27-28'i işle alakalı, geri kalanı yol veya kar temizliği gibi günlük isteklerden oluşuyor. O tür talepler, arkadaşlarımız tarafından giderilmek üzere anında harekete geçiliyor. İşsizlik konusunda vatandaşlarımızın İŞKUR'a müracaat etmesi gerekiyor. Biz de eleman alırken İŞKUR'a müracaat ediyoruz. Bugün ayrıca vatandaşlarımızdan iki telefon aldık o iki telefonda da teşekkür geldi. Belediye hizmetleri ile ilgili olarak her hafta 5-6 tane istek olması bizim için anlamlı. Bu belediyemizin kurumsallaştığını ve vatandaşlarımızın Beyaz Masa aracılığıyla sorunlarını çözebildiğini gösterir. Böyle bir kurumsallaşma söz konusu olmasaydı ve vatandaşların sorunları diğer müdürlüklerimiz tarafından çözülmeseydi, sorunları çözmek için bana çok şikayet gelirdi. Gerçekleştirdiğimiz Başkan Beyaz Masada uygulaması aynı zamanda belediye personelimizin ve çalışmalarımızın kontrolü anlamına da geliyor. Ortaya çıkan sonuçlar açısından çok mutluyum" dedi.


Vatandaşlarla telefonla konuşma esnasında karşılaştıkları diyaloglara da değinen Başkan Yalçın, sıcak ve samimi bir ortam oluştuğuna dikkat çekerek, "Vatandaşlar Beyaz Masayı telefonla arayınca 'kiminle görüşüyorum?' diyor. ya da bir isim verip 'bağlar mısınız?' deyince ben de başkanı bağlayım mı diyorum. Sonra başkan olduğumu söyleyince kısa bir şaşkınlık yaşanıyor ve ardından sıcak bir ortam doğuyor" diye konuştu.


Başkan Yalçın, başta uygulamaya katkı sağlayan başta Beyaz Masa personeli olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
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