Başkan Yalçın Kutsal Topraklardan Dönen Vatandaşları Ziyaret Etti

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kutsal topraklarda umre ibadetini yaparak ilçeye dönen vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kutsal topraklarda umre ibadetini yaparak ilçeye dönen vatandaşları evlerinde ziyaret etti.



Başkan Yalçın, umre ibadeti için gittikleri kutsal topraklardan dönen vatandaşları ziyaret ederek, yaptıkları ibadetlerin kabul olmasını diledi. Ziyaret sonrası konuşan Başkan Yalçın, "Rabbim ibadetlerini kabul ve makbul eylesin. İlçemizde yaptığımız hizmetlerin yanı sıra düğün, sünnet, doğum, ölüm gibi vakalarında hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyorum. Şu an kutsal topraklardan evlerine dönen kardeşlerimizi ziyaret ettik" dedi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı

Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu

"Biz de Kâr Etmiyoruz"

Ücretli Poşete Tepki Gösterip Ürünleri Ellerinde Taşıdılar