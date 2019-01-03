Başkan Yalçın Kutsal Topraklardan Dönen Vatandaşları Ziyaret Etti
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kutsal topraklarda umre ibadetini yaparak ilçeye dönen vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kutsal topraklarda umre ibadetini yaparak ilçeye dönen vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Başkan Yalçın, umre ibadeti için gittikleri kutsal topraklardan dönen vatandaşları ziyaret ederek, yaptıkları ibadetlerin kabul olmasını diledi. Ziyaret sonrası konuşan Başkan Yalçın, "Rabbim ibadetlerini kabul ve makbul eylesin. İlçemizde yaptığımız hizmetlerin yanı sıra düğün, sünnet, doğum, ölüm gibi vakalarında hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyorum. Şu an kutsal topraklardan evlerine dönen kardeşlerimizi ziyaret ettik" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:23 Kaynak: İHA
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