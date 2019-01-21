Başkan Yalçın, Motivasyon Toplantısına Katıldı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 31 Mart 2019 yerel seçimler motivasyon yemeği ve istişare toplantısına katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 31 Mart 2019 yerel seçimler motivasyon yemeği ve istişare toplantısına katıldı. Konuyla ilgili açıklamasında, alınan kararların ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Yalçın, "AK Parti Pazaryeri İlçe teşkilatımızla 31 Mart 2019 yerel seçimler motivasyon yemeği ve istişare toplantımızda bir araya gelerek seçim startımızı verdik. Allah utandırmasın. Bize destek olmak için gelen ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, eski ilçe başkanları, belediye başkan aday adayları, il genel meclis üyesi ve adayları ve belediye meclis üyelerime çok teşekkür ediyorum. AK gönüllü dava arkadaşlarımla Pazaryeri'mizde gönül belediyeciliğini devam ettireceğimize canı gönülden inanıyorum" dedi. - BİLECİK

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