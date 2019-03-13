Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın Müjdeyi Verdi

Başkan Yalçın Müjdeyi Verdi

2 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye kurulan Geri Dönüşüm Merkezi'nin yakında açılacağını söyledi.

Başkan Yalçın Müjdeyi Verdi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye kurulan Geri Dönüşüm Merkezi'nin yakında açılacağını söyledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, inşaat çalışmaları süren Geri Dönüşüm Merkezini gezti. Tesisin ilçeye kazandırılacağını belirten Yalçın, "Ziyaret ettiğimiz Geri dönüşüm Tesisinin çalışmalarını inceledik. İş adamımız Garip Öğe bizlere geri dönüşüm tesisi hakkında bilgi verdi. Yeni açılan tesisin faaliyette olması, çalışır olmasını görmek bizleri mutlu etti. Pazaryeri Belediyesi olarak ilçemizde yatırım yapmak isteyen iş adamlarına her konuda her zaman yardımcı olacağımızı hep söylüyoruz. İlçemizi hep birlikte kalkındırmak yeni iş sahaları açmak isteyen buyursun gelsin" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:45 Kaynak: İHA

Bilecik, Muzaffer Yalçın, Dönüşüm, Pazaryeri, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak Aşkta Korkunç Son! Sevgilisi, Genç Kadını Boğarak Öldürüp Kanala Attı Çiftçiyi "Tarlanda Kralın Hazinesi Var" Diyerek Dolandırmak İstediler

Engelli Kadına AVM Tuvaletinde Tecavüz! Sanık, Delil Yetersizliğinden Serbest Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:50:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın Müjdeyi Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]