Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın Müjdeyi Verdi; O İşçilerin Alacakları Ödenecek

Başkan Yalçın Müjdeyi Verdi; O İşçilerin Alacakları Ödenecek

2 saat önce

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sanat Toprak Fabrikasının 3 yıl önce kapanmasının ardından işçilerin kalan maaş ve tazminatlarının fabrikanın yeni sahibi tarafından verileceği duyurdu.

Başkan Yalçın Müjdeyi Verdi; O İşçilerin Alacakları Ödenecek, System.String[]
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sanat Toprak Fabrikasının 3 yıl önce kapanmasının ardından işçilerin kalan maaş ve tazminatlarının fabrikanın yeni sahibi tarafından verileceği duyurdu.

Pazaryeri ilçesinde 3 yıl önce kapanan, faaliyette bulunduğu zaman yaklaşık 300 kişinin çalıştığı Sanat Toprak Fabrikası 11 milyon 300 bin liraya satıldı. O dönem fabrikada çalışan 300 işçinin yaklaşık 8 aylık alacağı maaşları ve tazminatların ödeneceği müjdesini veren Başkan Yalçın, "Geçtiğimiz gün ihalesi yapılan fabrikanın satışı gerçekleştirildi. Burayı başka bir fabrika 11 milyon 300 bin liraya satın aldı. Fabrikayı alan firma o dönem yaklaşık 8 aylık alacağı maaşları ve tazminatları ödemeyi kabul etti. O dönem fabrikamızda çalışanların alacakları en kısa zamanda firma tarafından ödenecek" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Muzaffer Yalçın, Pazaryeri, Yaşam
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