Başkan Yalçın: "Müziğin dili evrenseldir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yalçın: 'Müziğin dili evrenseldir' - Son Dakika

Başkan Yalçın: "Müziğin dili evrenseldir"

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın geçtiğimiz haftalarda açılışı gerçekleştirilen Müzik Okulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Başkan Yalçın:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın geçtiğimiz haftalarda açılışı gerçekleştirilen Müzik Okulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Müziğin evrensel bir dil olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.


Talas Ali Saip Paşa Caddesi'ndeki Sanat Galerisi bünyesinde eğitim faaliyetlerin sürdüren Müzik Okulu'nu ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir sanat dalına yönelmenin çok önemli olduğunun altını çizdi ve bunun herkesin harcı olmadığını söyledi. Müzikle ilgilenmenin herkese kısmet olmayan bir uğraş olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, "Bu kararlılıkla, bu soğuk havada buraya gelmeniz çok anlamlı. Yarın hayata atıldığınızda sosyal çevreniz içerisinde farkınızı ortaya koyacaksınız" dedi. Müziğin dilinin dünyanın her yerinde aynı olduğunu belirten Yalçın, müziğin evrensel bir dile sahip olduğunu vurguladı.


Yoğun ilgi gören Talas Belediyesi Müzik Okulu hakkında detaylı bilgi için Talas Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün 437 00 54-4210 numaralı telefonları kullanılabilir. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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