Başkan Yalçın'nın nohut hasadı büyük takdir topladı - Son Dakika

Talas Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik tarımsal faaliyetleri büyük takdir topluyor. Son olarak AGÜ'ye ait atıl araziye nohut ekerek 30 ton ürün elde eden Talas Belediyesi'nin bu çalışması, her kesimin beğenisini kazandı.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini ifade eden Talas Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda bölge çiftçilerinden Mustafa Çalıksoy, "Başkanım sağ olsun göreve başladığı günden beri kırsalda çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar da karşılık buluyor, dönüşü oluyor. Kompost makinesi, anıza direkt ekim makinesi, gübre dağıtım makinesi, taş toplama makinesi ve koyun yıkama makinesi gibi hizmetler kırsalda çok ciddi karşılık bulmaktadır. Pandemi döneminde ülkemizin ihtiyacı olan üretime katkı sunmak ve daha bilinçli çiftçiliği teşvik etmek adına böyle bir proje başlattı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunun daha detaylandırılarak devam edeceğini ve böylece daha faydalı bir üretim olacağını düşünüyorum." dedi.

"BEN DE ÇİFTÇİ ÇOCUĞUYUM"

Nohut hasadına katılan meclis üyelerinden Çağrı Daşan da kendisinin bir çiftçi çocuğu olduğuna işaret ederek, "Başkanım sağ olsun böyle bir olaya öncülük etti. Kendisine tüm çiftçiler adına teşekkür ederim. Hepimizin geldiği yer topraktır ve yine toprağa döneceğiz. Güzel bir projeyi hayata geçirdik. Başkanım bütün çiftçilere destek sağladı ve devamını da temin ediyor. İnşallah vatandaşımız kazanacak ve vatandaş kazanınca ülke kazanacak. Biz her zaman başkanımızın yanındayız, kendisine tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"13 TON TOHUM TOPRAKLA BULUŞTU"

Talas Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Ata ise çok önemli bir projeye imza atıldığına vurgu yaparak, "13 ton tohumu toprakla buluşturduk, şimdi de hasadını yapıyoruz. Talas'ımıza hayırlı uğurlu olsun." şeklinde görüşlerini dile getirirken, bölge çiftçileri de Başkan Yalçın'ın kendilerine çok büyük katkılar sağladığı görüşünde birleşti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE HİZMET GÖRMEDİK"

Başakpınarlı çiftçi Osman Ersoy, daha önce böyle bir hizmet görmediklerini belirterek, "Sayın belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Daha önce zaten dedelerimizin ekip biçtiği yerlerdi buralar. Belediyemizin tohum desteği de iyi oldu teşekkür ederiz. Biz daha önce böyle bir hizmet görmedik." dedi.

"BUNCA HİZMETE NE DENİR Kİ, TEŞEKKÜR EDİLİR SADECE"

Bölge çiftçilerinden Hasan Topal da sağladığı imkanlardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Ben kendimi bildim bileli çiftçilik yaparım. Başkanımıza teşekkür ederim. Bunca hizmetten sonra ne denir ki, teşekkür edilir sadece." diye konuştu. - KAYSERİ