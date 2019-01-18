Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın Öğrencilere Karnelerini Verdi

Başkan Yalçın Öğrencilere Karnelerini Verdi

1 saat önce

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki öğrencilere karnelerini dağıttı.

Başkan Yalçın Öğrencilere Karnelerini Verdi, System.String[]
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki öğrencilere karnelerini dağıttı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri İlkokulu ve Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karnelerini vererek başarılarının devamını dileyen Başkan Yalçın "2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona erdiği bu günde öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk. Tüm öğrencilerimize güzel bir tatil geçirmelerini ve başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Yaşam
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