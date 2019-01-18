Başkan Yalçın Öğrencilere Karnelerini Verdi

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki öğrencilere karnelerini dağıttı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki öğrencilere karnelerini dağıttı.



Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri İlkokulu ve Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karnelerini vererek başarılarının devamını dileyen Başkan Yalçın "2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona erdiği bu günde öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk. Tüm öğrencilerimize güzel bir tatil geçirmelerini ve başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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